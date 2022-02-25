По данным источников Foreign Policy, в администрации Байдена ведутся горячие дебаты по поводу возможности поставок вооружений украинским гражданам.
Некоторые участники дискуссии утверждают, что подобный ход со стороны США сделает Америку участником конфликта на Украине и приведёт к эскалации между ядерными державами — Москвой и Вашингтоном.
Источники издания в Конгрессе США заявили, что Байден должен получить одобрение законодателей, чтобы получить возможность поставок вооружений. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.
Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых для страны угроз.
В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.