Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании ставки верховного главнокомандующего и назначил себя её председателем. Об этом передаёт информагентство УНИАН

Согласно указу украинского президента, в состав членов ставки вошло 18 человек. Псаки не ответила, спасут ли Зеленского США © voicesevas.ru / voicesevas.ru / Перейти в фотобанк

Среди них глава СБУ Иван Баканов, глава МИД Димтрий Кулеба, заявил глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр обороны Алексей Резников, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее Зеленский объявил на территории Украины всеобщую мобилизацию.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых для страны угроз.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.