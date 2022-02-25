Представитель компании Alibaba (Aliexpress) сообщил в интервью изданию, что санкции Евросоюза и США не будут распространяться на работу площадки для российских пользователей.
По словам представителя, все платежи осуществляются в штатном режиме, и вывод средств для российских продавцов не будет ограничен.
Ранее, 24 февраля, президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам объявил о вводе санкций против РФ, связанных с военной операцией по денацификации Украины. Американский Минфин подтвердил введение санкций против крупнейших российских финансовых институтов, включая банки ВТБ, Сбербанк, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк». Также Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов и ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.