Санкции стран Запада не повлияют на возможность россиян оплачивать и получать заказы с китайского маркетплейса Aliexpress. Об этом сообщает агентство РБК 25 февраля

Представитель компании Alibaba (Aliexpress) сообщил в интервью изданию, что санкции Евросоюза и США не будут распространяться на работу площадки для российских пользователей. Сбербанк: Санкции не повлияют на успешность нашей работы © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам представителя, все платежи осуществляются в штатном режиме, и вывод средств для российских продавцов не будет ограничен.

Ранее, 24 февраля, президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам объявил о вводе санкций против РФ, связанных с военной операцией по денацификации Украины. Американский Минфин подтвердил введение санкций против крупнейших российских финансовых институтов, включая банки ВТБ, Сбербанк, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк». Также Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов и ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.