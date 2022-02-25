Америка готова принять беженцев из Украины, но ожидается, что большинство из них останется в Европе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга 25 февраля

«Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них — если не большинство — пожелают отправиться в соседние страны», — заявила Псаки. Экономист рассказал, что делать со сбережениями в период неопределённости © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь добавила, что «Вашингтон находится в контакте с европейскими партнёрами» по поводу создания условий для размещения украинских беженцев.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых для страны угроз.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.