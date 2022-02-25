«Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них — если не большинство — пожелают отправиться в соседние страны», — заявила Псаки.
Пресс-секретарь добавила, что «Вашингтон находится в контакте с европейскими партнёрами» по поводу создания условий для размещения украинских беженцев.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.
Президент уточнил, что действия России являются самообороной от создаваемых для страны угроз.
В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.