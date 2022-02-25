Паника во время периода экономической неопределённости чревата рисками крупных убытков, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-президент Центра стратегических разработок Глеб Покатович

Экономист отметил, что подвержение панике в период экономической волатильности чревато потерями, и посоветовал гражданам иметь в наличности сумму, равную расходам за три-четыре дня. SWIFT остается, но санкции будут: Байден выступил с заявлением © REUTERS, Kevin Lamarque

«Ажиотажные действия порождают большой риск понести потери. Если нет острой потребности в валюте для своей текущей жизни, то покупать ее по запредельному курсу смысла нет, тем более что ЦБ следит за ситуацией и активно вмешивается в нее, чтобы обеспечить финансовую стабильность. А снимать средства с вклада можно только в том случае, если вы понимаете, что с ними делать», — заявил Покатович.

Эксперт также выразил уверенность в том, что отказываться от безналичных способов оплаты не имеет никакого смысла: все платёжные системы продолжают работать в штатном режиме.

Покатович добавил, что рекомендаций по инвестициям на фондовом рынке на данный момент быть не может из-за высокой волатильности рынка.