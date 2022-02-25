НАТО отказалось от создания бесполётной зоны над Украиной, так как это привело бы к прямому столкновению ВС РФ с альянсом. Об этом сообщает издание The Telegraph 25 февраля

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что британские самолёты будут сбиты в небе над Украиной. Зеленский: «Мы остались одни, все боятся» © president.gov.ua

«(Президента РФ Владимира Путина) не остановить кучей самолетов НАТО над Украиной. На самом деле самолеты будут втянуты в воздушный бой, в результате которого они будут сбиты. Это будет момент для применения статьи 5 (Вашингтонского договора о коллективной самообороне НАТО — ред.)», — заявил Хиппи.

Отметим, что на прошлой неделе председатель комитета по обороне парламента Британии Тобиас Эллвуд предложил ввести бесполётную зону над Украиной, чтобы защитить её от «вторжения».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.