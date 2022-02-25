В Следственном комитете России зафиксировали не менее 14 попаданий украинских снарядов по территории Ростовской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства 25 февраля

В ведомстве подчёркивается, что выстрелы были произведены с подконтрольного Украине участка. Зеленский раскрыл потери ВСУ во время спецоперации России © president.gov.ua

«Сейчас зафиксировано не менее 14 попаданий снарядов на территорию Ростовской области, в том числе разрушено помещение, используемое погрануправлением ФСБ России по Ростовской области. По данным фактам СК России возбуждены уголовные дела. Доложено о первых результатах расследования возбужденных за последнее время уголовных дел, в том числе об итогах осмотров мест происшествий и изъятых частей разорвавшихся украинских снарядов», — сообщают в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что с 2014 года в России возбуждено 481 дело о событиях на Украине и в Донбассе. В ходе конфликта в Донбассе были ранены не менее 5,5 тысяч мирных жителей, погибло более 2,6 тысячи граждан и уничтожено более 2 тысяч объектов инфраструктуры.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.