«Мы остались в одиночку в защите нашей страны. Кто готов воевать вместе с нами? Честно. Не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантии по вступлению в НАТО? Честно. Все боятся», — сказал Зеленский.
Президент также отметил, что Украина готова обсудить с Россией гарантии невступления в НАТО и нейтрального статуса страны.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.
В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.