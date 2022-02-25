Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения к гражданам заявил, что Украина осталась одна в защите своего государства. Речь опубликована на официальном сайте президента 25 февраля

«Мы остались в одиночку в защите нашей страны. Кто готов воевать вместе с нами? Честно. Не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантии по вступлению в НАТО? Честно. Все боятся», — сказал Зеленский. На Украине заявили, что используют полученное Западом оружие © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент также отметил, что Украина готова обсудить с Россией гарантии невступления в НАТО и нейтрального статуса страны.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.