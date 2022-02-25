Американские спецслужбы предложили президенту США Джо Байдену варианты проведения Вашингтоном массированных кибератак на Россию. Об этом сообщает агентство NBC News 25 февраля

Варианты проведения кибератак США направлены на подрыв способности России проводить операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

Байдену предложили варианты по нарушению интернет-соединения по всей России, отключению электроэнергии и вмешательству в работу железнодорожной системы. Сбербанк: Санкции не повлияют на успешность нашей работы © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Можно делать все что угодно: от замедления поездов до их схода с рельсов», — заявил один из источников NBC.

По словам источников, кибератаки США не будут являться актом войны, так как будут направлены против сетей, а не населения.

Ранее, 24 февраля, президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам объявил о вводе санкций против РФ, связанных с военной операцией по денацификации Украины. Американский Минфин подтвердил введение санкций против крупнейших российских финансовых институтов, включая банки ВТБ, Сбербанк, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк». Также Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов и ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.