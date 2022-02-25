Варианты проведения кибератак США направлены на подрыв способности России проводить операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
Байдену предложили варианты по нарушению интернет-соединения по всей России, отключению электроэнергии и вмешательству в работу железнодорожной системы.
«Можно делать все что угодно: от замедления поездов до их схода с рельсов», — заявил один из источников NBC.
По словам источников, кибератаки США не будут являться актом войны, так как будут направлены против сетей, а не населения.
Ранее, 24 февраля, президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам объявил о вводе санкций против РФ, связанных с военной операцией по денацификации Украины. Американский Минфин подтвердил введение санкций против крупнейших российских финансовых институтов, включая банки ВТБ, Сбербанк, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк». Также Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов и ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.