Министр обороны Украины Алексей Резников заявил об использовании Украиной оружия, полученного от стран Запада. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 25 февраля

«Мы активно используем образцы современного оружия, которое получили от партнеров, завтра его будет больше», — сообщил Резников. Зеленский объявил о всеобщей мобилизации на Украине © president.gov.ua

Ряд стран Запада заявляли о поставках вооружений Украине. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в Москве видят, как осуществляется военная накачка киевского режима. По словам лидера, одни только США с 2014 года направили на эти цели миллиарды долларов.

Утром 24 февраля Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.

В Минобороны РФ добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя.