Ранее в четверг 24 февраля новостное агентство УНИАН сообщало, что Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.
«Постановляю объявить и провести общую мобилизацию», — сообщается в указе.
Согласно указу Зеленского, мобилизация будет проведена в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве.
Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.