Президент Украины Владимир Зеленский постановил провести всеобщую мобилизацию на Украине в течение 90 суток, сообщается на официальном сайте президента 25 февраля

Ранее в четверг 24 февраля новостное агентство УНИАН сообщало, что Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Вице-канцлер Германии: «Мы не можем помочь Украине» © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Постановляю объявить и провести общую мобилизацию», — сообщается в указе.

Согласно указу Зеленского, мобилизация будет проведена в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и городе Киеве.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.