Глава СК России Александр Бастрыкин заслушал доклады о расследовании преступлений, совершённых ВСУ в отношении мирного населения Донбасса. Об этом 25 февраля сообщается на официальном сайте ведомства

В ходе рабочей поездки в Ростовскую область Бастрыкин провёл оперативное совещание по вопросам расследования преступлений, совершённых украинскими силовиками. Лукашенко анонсировал решение по признанию ЛНР и ДНР © president.gov.by

«Бастрыкин заслушал подчиненных о ходе расследования уголовных дел, в том числе возбужденных в связи с прямыми попаданиями украинских снарядов на территорию Российской Федерации, о проведенных в рамках расследования допросах граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. Кроме того, обсуждалась ситуация на приграничных территориях, где зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ», — сообщается на сайте ведомства.

С 2014 года в России возбуждено 481 дело о событиях на Украине и в Донбассе. В ходе конфликта в Донбассе были ранены не менее 5,5 тысяч мирных жителей, погибло более 2,6 тысячи граждан и уничтожено более 2 тысяч объектов инфраструктуры.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют исключительно военные цели.