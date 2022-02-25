Власти Польши запретили вещание ряда российских телеканалов, включая RT. Подобный шаг польских властей не удивителен, сообщили журналистам РИА Новости в ВГТРК 25 февраля

Государственный совет радиофонии и телевидения Польши заявил о запрете вещания крупнейших российских международных телеканалов 24 февраля.

«В связи с началом Российской Федерацией боевых действий на Украине, учитывая вопросы безопасности и обороноспособности Республики Польша, KRRiT принял резолюцию по вопросу удаления из реестра распространяемых телеканалов следующих программ: RT (Russia Today), RT Documentary, РТР-Планета, Союз TV, Россия 24», — говорится в резолюции совета. Акопов раскрыл, войдут ли Польша и Румыния на территорию Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Запрет на вещание российских телеканалов является «жалкой попыткой» в условиях современного медиаполя, утверждают в ВГТРК.

«В условиях нынешнего мирового информационного поля это достаточно жалкая попытка, потому что существует интернет, спутниковое вещание, и те, кто захочет иметь полноценную объёмную информацию о происходящем, найдут способ следить за нашей информационной повесткой», — заявил глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Фёдоров.

В Польше пытаются оградить свои аудитории от аргументов российской стороны и получить монополию на высказывания мнения в их информационном пространстве, подчеркнул Фёдоров.