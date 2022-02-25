Министр по делам экономики и защиты климата и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия не может по-настоящему оказать помощь Украине. Слова чиновника 24 февраля передаёт немецкий телеканал ZDF

В то же время вице-канцлер выразил понимание разочарованиям Киева во внешней политике Германии. Сбербанк: Санкции не повлияют на успешность нашей работы © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Мы не можем реально помочь Украине», — заявил Хабек.

Более раннее введение санкций или поставки оружия Украине на ситуацию никак бы не повлияли, уверен германский политик. Хабек также отметил, что Запад "отвернётся от России экономически".

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, и нейтрализуют только военные цели.