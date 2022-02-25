Сбербанк отреагировал на введение санкций США - в банке подчеркнули, что ограничений на операции клиентов в инвалюте не будет. Об этом сообщает РИА Новости 25 февраля

В банке внимательно изучают новые условия работы в связи с американскими санкциями, заявляется в публикации. США ввели санкции против Сбербанка © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

«Банк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях. Ограничений на снятие и пополнение счетов в рублях и инвалюте и обмен валюты нет», — сообщили журналистам в Сбербанке.

Ранее, 24 февраля, президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам объявил о вводе санкций против РФ, связанных с военной операцией по денацификации Украины. Американский Минфин подтвердил введение санкций против крупнейших российских финансовых институтов, включая банки ВТБ, Сбербанк, «Открытие», «Совкомбанк» и «Новикомбанк». Также Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов и ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.