США вводят санкции в отношении 24 физических и юридических лиц Белоруссии за поддержку российской спецоперации по денацификации Украины. Об этом говорится в обнародованном заявлении американского Минфина 24 февраля

«В рамках серьезного и масштабного ответа США на дальнейшее вторжение России в Украину министерство финансов США вводит санкции в отношении 24 физических и юридических лиц Белоруссии в связи с поддержкой и содействием со стороны Белоруссии этому вторжению», — говорится в заявлении Минфина США. SWIFT остается, но санкции будут: Байден выступил с заявлением © REUTERS, Kevin Lamarque

Санкционные меры затронут два крупных государственных банка Белоруссии. Под ограничения также попали "Белинвестбанк" и банк "Дабрабыт".

Помимо, санкциям подвержены министр обороны Белоруссии Виктор Хренин и государственный секретарь Совета Безопасности республики Александр Вольфович.

Ранее, 24 февраля, президент США Джо Байден в ходе обращения к гражданам объявил о вводе санкций против РФ, связанных с военной операцией по денацификации Украины. Американский Минфин подтвердил введение санкций против банков ВТБ, Сбербанк, "Открытие", "Совкомбанк" и "Новикомбанк". Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50 процентов и ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах.