Члены миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут эвакуированы с Украины, заявила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид

По словам Шмид, решение принято «в связи с продолжающимися боевыми действиями и ухудшением ситуации с безопасностью» на Украине

Двумя днями ранее ОБСЕ призвала Москву отозвать признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В организации посчитали, что решение Москвы было нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ, а также противоречит Минским договоренностям.

В четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале операции по демилитаризации Украины.