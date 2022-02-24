Президент США Джо Байден 24 февраля выступил с заявлением для прессы, в котором рассказал детали санкций, которые Соединенные Штаты собираются ввести против РФ

В четверг, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации российской армии в Донбассе. Такое решение было принято для денацификации и демилитаризации Украины. Желания воевать за Украину нет, но вы держитесь: как США отреагировали на спецоперацию РФ в Донбассе © AP, Nathan Posner

Байден заявил, что США могли бы поддержать отключение России от системы SWIFT, однако такую меру не поддерживают в Европе, где ранее против этого выступили несколько стран, в том числе Германия.

По словам главы американского президента, Россию ждут санкции, которые по своим последствиям можно сравнить с отключением от SWIFT.

Байден выразил готовность ввести санкции лично против Путина и заявил, что провел накануне разговор с Владимиром Зеленским.

«Хочу заверить вас, что США и НАТО будут поддерживать народ Украины. Будем оказывать гуманитарную помощь. Российская пропаганда пыталась скрыть правду и заявить об успехе своей операции», — заявил глава США.

Ранее санкции против РФ ввела Великобритания. В частности в стране заблокирована деятельность «Аэрофлота». Кроме этого введены ограничения против еще ряда компаний и физических лиц.

Российское руководство заявляло, что все последствия событий на Украине просчитаны, будут приняты меры для минимизации последствий западных санкций.