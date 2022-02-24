Российскому владельцу футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу фактически снова запретили проживать в Великобритании, предполагает таблоид The Sun

Миллиардера уже несколько месяцев не видели в доме клуба на Стэмфорд Бридж, отмечает издание, уточняя, что Абрамович отозвал свое заявление на получение визы инвестора первого уровня в Великобритании в 2018 году после инцидента с отравлением в Солсбери, в котором обвинили Россию.

По мнению высокопоставленных источников в сфере безопасности, мало вероятности, что бизнесмену когда-либо снова разрешат поселиться в Великобритании. По версии The Sun, иммиграционным чиновникам даны четкие инструкции работать над тем, чтобы господин Абрамович не мог обосноваться в Соединенном Королевстве. Делом миллиардера занимается подразделение по особым делам МВД.