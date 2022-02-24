Киев не оставляет попыток силой решить проблему Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль-Тани, сообщило 24 февраля министерство иностранных дел России

«Сергей Лавров подробно проинформировал о реализации решения президента Российской Федерации Владимира Путина… о специальной военной операции с целью защиты людей, включая сотни тысяч российских граждан, от реальной угрозы их жизни и безопасности, исходящей от нынешнего украинского режима, который не оставляет попыток силой решить "проблему Донбасса"», — сообщило министерство.

Ранее в этот же день эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого указал на важность того, чтобы все стороны конфликта в этой стране проявляли сдержанность.