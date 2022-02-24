Послы Европейского союза решили не вводить санкции против президента России Владимира Путина из-за начала боевых действий в Донбассе, об этом в четверг, 24 февраля, сообщило американская издание New York Times

Автор материала получил такие сведения от дипломатов, выступавших на предварительных переговорах. Представители ряда стран во главе с Германией выступили за то, чтобы готовящиеся санкции ЕС не коснулись лично российского лидера. Кроме того, Берлин предложил не накладывать ограничения на министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Такой подход связан с желанием сохранить каналы для диалога.

В четверг, 24 февраля, глава российского государства сообщил о начале операции по демилитаризации Украины.