Обеспечение здоровья и благополучия всех людей лежит в основе мандата и обязательств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всех ситуациях, включая гуманитарные кризисы и конфликты. Об этом говорится в распространённом 24 февраля сообщении европейского отделения международной организации

Обеспечение здоровья и благополучия всех людей лежит в основе мандата и обязательств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всех ситуациях, включая гуманитарные кризисы и конфликты. Рудяков рассказал, как внешнее управление разрушает систему здравоохранения Украины © РИА Новости, Алексей Куденко

Об этом говорится в распространённом 24 февраля сообщении европейского отделения международной организации.

В сообщении указывается, что любая дальнейшая эскалация конфликта может привести к гуманитарной катастрофе в Европе, в том числе к значительным жертвам.



ВОЗ, через своё представительство на Украине будет продолжать оказывать необходимую поддержку по неотложным вопросам здравоохранения, которая особенна нужна с учётом продолжающейся вспышки полиомиелита и затягивания ответных мер на COVID-19.

«Медицинские работники, больницы и другие учреждения никогда не должны становиться мишенями, и им должно быть позволено продолжать обслуживать медицинские потребности населения. Защита гражданских лиц является обязательством по международному гуманитарному праву», — говорится в обращении ВОЗ.