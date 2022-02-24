Государства Европейского союза начали обсуждать возможность отключение России от межбанковской системы переводов SWIFT. Об этом сообщает американский телеканал CNN в четверг, 24 февраля, со ссылкой на источники в верхах ЕС

Члены Евросоюза разошлись по этому вопросу. Польша, Латвия, Эстония и Литва пожелали включения таких мер в пакет европейских санкций, которые Брюссель намерен объявить 24 февраля. Этой позиции возразили Германия, Италия, Венгрия и Кипр. Высокопоставленный дипломат ЕС выразил мнение, что скорее всего возобладают экономические соображения, и сообщество не отключит Россию от SWIFT.

Ранее в четверг, 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины.