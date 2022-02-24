Под обстрелом ВСУ оказался Киевский район, расположенный в северной части города, есть раненые. Об этом сообщил 24 февраля глава администрации Донецка Алексей Кулемзин

По словам донецкого мэра, в результате обстрела 3 человека получили ранения. Он указал, что также повреждена теплотрасса и 2 котельные, вследствие чего без отопления остались 68 жилых домов. В ЛНР сообщили о росте числа обстрелов со стороны ВСУ © AP, Andriy Dubchak,file



Кроме того, он заявил, что под обстрелом киевских силовиков находятся Ленинский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы города. По его словам, зафиксированы прямые попадания в жилые дома.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.



Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.