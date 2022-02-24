Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за возможности появления российских войск на Чернобыльской АЭС боится повторения событий 1986 года, когда на станции произошла авария

«Российские оккупационные силы (так Зеленский назвал российскую армию — Прим.ред.) пытаются захватить Чернбыльскую АЭС. Наши защитники отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась», — написал глава республики, отметив в твите шведского премьер-министра Магдалену Андерсон.

Утром, в четверг, 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о начале спецоперации на Украине, которая направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.