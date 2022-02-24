Берлин не будет поставлять оружие Киеву. Эту позицию правительства Федеративной республики Германия подтвердил министр экономики Роберт Хабек

«Требования посла (Украины в Германии Андрея Мельника — Прим.ред.) известны, так же, как и позиция федерального правительства. Могут только вновь повторить позицию федерального правительства: мы не будем поставлять оружие Украине», о — подчеркнул глава ведомства на пресс-конференции.

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. По его словам, «обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».