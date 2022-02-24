Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы, а ныне заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская 24 февраля в своем Telegram-канале обратилась к властям Украины и украинскому народу

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Она направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. Лавров: «Еще есть шанс вернуться к международному праву» © Пресс-служба Госдумы РФ / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанк

«Зеленский прекрасно понимает, что сегодня толкает свой собственный народ в пучину кровопролития. Оценив обстановку, ему следует сложить оружие и сесть за стол переговоров, привлечь к ответственности государственных военных преступников, издевавшихся над людьми в Киеве, сжигавших живьём людей в Одессе и бомбивших Донбасс. По всей видимости, он не может этого сделать, потому что сам является заложником в руках этих преступников», — написала Поклонская.

Она подчеркнула, что русские и украинцы — родные и призвала украинцев не брать в руки оружие.