Министерство обороны России заявило о 14 сдавшихся украинских военнослужащих. Как отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, бойцы и командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпочитают уклоняться от боя и договариваются о коридорах для выхода без вооружения

Пленных отпустят по домам после того, как те дадут подписку об отказе от вооруженного сопротивления, отметил Конашенков. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился с уважением относиться к украинским военным, присягавшим народу, а не власти, и дать возможность бойцам и командирам ВСУ выйти из зоны операции к семьям, передает в четверг, 24 февраля, сайт Рен-ТВ.

Утром 24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации по «демилитаризации и денацификации Украины». В Москве подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, а только по военным целям.