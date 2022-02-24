Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на то, что в сложившихся обстоятельствах еще удастся вернуться к главенству международного права. Его слова 24 февраля процитировало агентство РИА Новости

«У нас есть еще шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам», — сказал Сергей Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова обсуждать с Киевом нейтральный статус Украины и вопрос отказа от размещения вооружений.

РФ готова к переговорам о нейтральном статусе Украины - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.