«У нас есть еще шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам», — сказал Сергей Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва готова обсуждать с Киевом нейтральный статус Украины и вопрос отказа от размещения вооружений.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.