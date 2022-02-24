В четверг, 24 февраля Киев проснулся от реальных взрывов, которые происходили в окрестностях города. Сигналы воздушной тревоги на правом берегу столицы были слышны только ближе к центру спустя несколько часов, рассказали изданию Украина.ру жители столицы

Взрывы в Киевской области были слышны около пяти утра. Уже примерно через час можно было наблюдать, как семьями с чемоданами киевляне садились в автомобили и уезжали. Во дворах закрытых ЖК фиксировали ДТП на выездах из-за паники. Часть оставшаяся вышла на улицу и просто ждала.

Очереди в аптеках и магазинах начали собираться около восьми утра. При этом некоторые магазины, даже сетевые, просто не открылись. Так же как и обменные пункты. В очередях на АЗС можно было легко простоять около двух часов. Полный бак на части заправок наполнять отказывались. Банкоматы выдают наличными 3 тысячи гривен в день, несмотря на распоряжение Нацбанка ограничить выдачу до 100 тысяч гривен в день.

Длинные пробки образовались на выездах из Киева. Позднее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что на въезде в город сооружают укрепления и попросил извинения за возможные с этим связанные неудобства. Некоторые люди спустя время возвращались домой, очевидно, после того, как не смогли уехать.

Общественный транспорт в Киеве работает без видимых изменений. Мэр города распорядился не брать плату за проезд. Такси берут плату в несколько раз выше обычного. А сервис такси Uber сообщил, что прекратил работу на Украине.

Из Одессы бегут нацисты. Хроника событий на Украине на 17:00 © REUTERS, Volodymyr Petrov

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Она направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.