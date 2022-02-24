«В результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и "Бук — М1. Сбиты украинский боевой вертолет и 4 ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2"», — говорится в сообщении.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.