В ходе спецоперации России по «демилитаризации и денацификации Украины» были выведены из строя объекты военной инфраструктуры, а также сбиты вертолет и несколько беспилотников. Конкретные цифры опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

«В результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и "Бук — М1. Сбиты украинский боевой вертолет и 4 ударных беспилотника "Байрактар ТБ-2"», — говорится в сообщении.

РФ готова к переговорам о нейтральном статусе Украины - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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