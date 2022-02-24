В Киевской области упал и загорелся транспортный самолет ВСУ Ан-26, 5 человек из 14 на борту погибли, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям

«Между с. Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолёт ВСУ (на борту находились 14 человек) с последующим возгоранием, в результате чего погибли пять человек», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий катастрофы привлечены 37 человек и 8 единиц техники. «В идеале нужно освободить Украину». Хроника событий на Украине на 15:00 © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.