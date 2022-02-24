«Что касается территориальных претензий к Украине в свете нынешних событий, то Венгрии уже обещано, что если она будет лезть в дела нынешней киевской власти и пытаться добиться того, чтобы мадьяр Закарпатья не притесняли, то одна украинская дивизия разгромит всю венгерскую армию. Это было сказано и не так давно», — сказал эксперт.
Венгры очень удивились такой постановке вопроса и взяли эту информацию «на карандаш», продолжил Сатановский. Он напомнил, что территориальные претензии к Украине имеет не только Венгрия, но и Польша, Румыния и Словакия.
«Я имею в виду то, что Украину склеили из разных регионов, и чем закончится все, что руководство Украины развязало, мы не знаем», — сказал аналитик.
Полностью интервью с Евгением Сатановским можно прочитать здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.