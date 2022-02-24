Политический аналитик Евгений Сатановский дал интервью изданию Украина.ру в котором ответил на ряд вопросов относительно происходящего сейчас на Украине, в частности, эксперт прокомментировал активно обсуждающуюся в обществе тему о возможном распаде страны

«Что касается территориальных претензий к Украине в свете нынешних событий, то Венгрии уже обещано, что если она будет лезть в дела нынешней киевской власти и пытаться добиться того, чтобы мадьяр Закарпатья не притесняли, то одна украинская дивизия разгромит всю венгерскую армию. Это было сказано и не так давно», — сказал эксперт.

Венгры очень удивились такой постановке вопроса и взяли эту информацию «на карандаш», продолжил Сатановский. Он напомнил, что территориальные претензии к Украине имеет не только Венгрия, но и Польша, Румыния и Словакия.

«Я имею в виду то, что Украину склеили из разных регионов, и чем закончится все, что руководство Украины развязало, мы не знаем», — сказал аналитик.

Полностью интервью с Евгением Сатановским можно прочитать здесь.

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