На западе Украины живет огромное количество приличных людей, которым давно осточертели те, кто называет себя галицийскими националистами. Отдавать им свою землю под бандеровщину на Западе желающих немного. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический аналитик Евгений Сатановский

«Западная Украина — это место, которому я крайне симпатизирую, как и людям, которые там живут. Вся та шпана, которая, представляясь галицийскими националистами, лезет в Киев и хулиганит там, отличается тем, что они работать не хотят. Они хотят хулиганить, строить из себя оплот украинского народа и крутить всем голову. На Западной Украине эти люди осточертели, по-моему, еще больше, чем на Восточной», — считает Сатановский.

Он подчеркнул, что не видит разницы между западными украинцами, одесситами, харьковчанами, киевлянами и жителями Донбасса, ведь вся разница между ними лишь субэтническая. Эксперт отметил, что на западе Украины живет много порядочных, крайне работящих и исключительно симпатичных людей.

«Почему я должен рассматривать территорию Западной Украины как территорию всей этой бандеровской сволочи?» — сказал он.

Полностью интервью с Евгением Сатановским можно прочитать здесь.

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