Политический аналитик Евгений Сатановский дал интервью изданию Украина.ру, в котором прокомментировал события, происходящие в этой стране в настоящее время. В частности, он заявил, что Киев, на удивление всех остальных, предпочел путь самоубийства

«Я вообще уже перестал понимать, что такое Украина как государство довольно давно. Во всяком случае, со времен [Петра] Порошенко. Люди пошли суицидальным путем. Суицидальный путь в конечном счете приводит к суициду», — сказал эксперт.

Он пояснил, что украинское руководство неоднократно предупреждали о тупиковом выборе и предлагали всевозможные альтернативные варианты решения проблемы в стране.

«Те же самые несчастные Минские соглашения, которые сегодня уже неактуальны, были ничем иным, как выходом Украины из тупика. Превращением Украины в некоторый образец ФРГ или Испании. С широкой автономией регионов, со своими особенностями», — уверен он.

Полностью интервью с Евгением Сатановским можно прочитать здесь.

В Кремле сказали, от чего зависят сроки военной операции на Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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