МИД Украины после разрыва дипотношений с РФ отзывает временного поверенного Украины в РФ и начинает эвакуацию посольства в Москве, сообщается на сайте ведомства

«МИД Украины также отозвало в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатило для проведения консультаций и начало эвакуацию украинского посольства в Москве», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Россией без разрыва консульских отношений. Консульские учреждения Украины на территории РФ продолжат работать в штатном режиме. Третьяков ответил, будет ли построена дружественная РФ Украина © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России, в том числе украинских политических заключенных», — говорится в заявлении.

Ранее депутат Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко внес в парламент проект постановления о разрыве дипотношений с Российской Федерацией. Такое же заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ в свою очередь заявили, что разрывать дипотношения с Украиной не планируется.