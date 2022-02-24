Политический аналитик Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос о том, какая дальнейшая судьба ждет Украину, и что по этому поводу может предпринять ее президент Владимир Зеленский

«Я понятия не имею, что будет с Украиной как с государством. Я даже не знаю, будет ли продолжать ее президент Зеленский готовить танковый парад ВСУ на Красной площади, или наоборот, начал репетировать со своим "Кварталом 95" торжественный концерт на вступление в Киев подразделений ЛНР/ДНР», — заявил он.

Также аналитик отметил, что явление под названием Украина он перестал понимать еще во времена работы предыдущего украинского президента Петра Порошенко и его команды, так как «люди пошли суицидальным путем», а это направление неизбежно приводит к самоубийству.

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РФ готова к переговорам о нейтральном статусе Украины - Песков © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.