«Я понятия не имею, что будет с Украиной как с государством. Я даже не знаю, будет ли продолжать ее президент Зеленский готовить танковый парад ВСУ на Красной площади, или наоборот, начал репетировать со своим "Кварталом 95" торжественный концерт на вступление в Киев подразделений ЛНР/ДНР», — заявил он.
Также аналитик отметил, что явление под названием Украина он перестал понимать еще во времена работы предыдущего украинского президента Петра Порошенко и его команды, так как «люди пошли суицидальным путем», а это направление неизбежно приводит к самоубийству.
Полностью интервью с Евгением Сатановским можно прочитать здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.