Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности смены режима на Украине, заявил, что это вопрос выбора украинского народа, передают 24 февраля СМИ

Песков рассказал о планах РФ в отношении украинских нацистов © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.