МИД Китая заявил, что страна внимательно следит за последними событиями вокруг Украины и призывает все стороны проявлять сдержанность и не допустить выхода ситуации из-под контроля. Об этом на брифинге для СМИ 24 февраля заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин

Она сказала, что разумные опасения всех заинтересованных сторон в области безопасности должны уважаться и решаться. Китай надеется, что стороны конфликта продолжат переговоры и постараются как можно скорее облегчить ситуацию, указала Хуа. Синолог ответил, поддержит ли Китай Россию в случае конфликта на Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Она также посоветовала журналистам, чтобы они поинтересовались у правительства США, которое, по её словам, раздувало огонь украинского кризиса, о том, как они планируют действовать для успокоения ситуации.

Так она ответила на вопросы журналистов о том, осуждает ли Китай российское «вторжение».

Китай будет внимательно следить за ситуацией и не будет спешить с выводами, заявила китайский представитель.