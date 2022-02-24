Она сказала, что разумные опасения всех заинтересованных сторон в области безопасности должны уважаться и решаться. Китай надеется, что стороны конфликта продолжат переговоры и постараются как можно скорее облегчить ситуацию, указала Хуа.
Она также посоветовала журналистам, чтобы они поинтересовались у правительства США, которое, по её словам, раздувало огонь украинского кризиса, о том, как они планируют действовать для успокоения ситуации.
Так она ответила на вопросы журналистов о том, осуждает ли Китай российское «вторжение».
Китай будет внимательно следить за ситуацией и не будет спешить с выводами, заявила китайский представитель.