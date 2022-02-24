Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел экстренное заседание кабмина Великобритании в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, сообщил в Twitter глава министерства транспорта Грант Шэппс

«Сегодня утром мы обсуждали российское вторжение в Украину и согласились, что наш ответ будет решительным. Сегодня утром премьер-министр скажет больше…, выступит с обновлённой информацией в палате общин в 17:00 (20.00 мск — ред.)», — написал Шэппс.

Ранее, после признания Россией ЛНР и ДНР, Британия ввела санкции против пяти российских банков, а также ввела ограничительные меры против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Заморожены их активы, им запрещен въезд в страну. Британия объявила о санкциях против банков и бизнесменов РФ © Christopher Priest / flickr

Глава МИД Британии Лиз Трасс отметила, что Лондон может также ввести запрет России выпускать суверенный долг на рынках Великобритании.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.