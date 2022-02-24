Цель специальной операции РФ - денацификация Украины. Об этом 24 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаеют СМИ

Песков: напряжённость на юго-востоке Украины не снижается © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии», — сказал Песков.

Он не стал пояснять, считают ли президента Украины Владимира Зеленского «пронацистски настроенным».

«Я воздержусь здесь от каких-то других разъяснений», — подчеркнул он.

Также Песков не ответил на вопрос, должно ли, по мнению Кремля, смениться правительство на Украине.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.