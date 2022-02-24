Два гражданских грузовых судна в Азовском море пострадали от ракетного удара ВСУ со стороны Мариуполя, сообщает 24 февраля пограничная служба Кубани

«В 11 часов 24 февраля 2022 года в акватории Азовского моря российские гражданские грузовые суда "SGV-FLOT" и "SERAPHIM SAROVSKIY" подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. Огонь велся со стороны г. Мариуполя. В результате обстрела нефтегруз "SGV-FLOT" получил повреждения, на борту вспыхнул пожар, один из членов судокоманды получил тяжелое ранение», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пожар на борту судна потушен, суда продолжили движение. Для оказания помощи направлены пограничные сторожевые катера погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Виталий Третьяков: Военная операция обезопасит Россию и Донбасс, но она не решает будущего Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ заблокировали выезд из Мариуполя.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.