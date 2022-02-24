Журналист и политолог Виталий Третьяков в беседе с журналистами издания Украина.ру прокомментировал события вокруг спецоперации РФ по «демилитаризации и денацификации Украины», заявив, что до решения украинского вопроса еще далеко

«Падет ли режим на территории остальной Украины и свергнут ли Зеленского? Не знаю. Он настолько невнятен и насколько от себя не зависит, что тут возможен любой вариант. Вообще проблема Украины не решается одной этой операцией. Она решает только конкретную задачу по обеспечению безопасности ДНР/ЛНР и гарантирует не размещение натовской инфраструктуры на территории Украины», — пояснил эксперт.

Он заявил, что сейчас у Украины немало шансов на распад, но подчеркнул, что даже это может не решить проблему, так как «бандеровщины путем переговоров не избавиться».

Полностью комментарий Виталия Третьякова можно прочитать здесь.

Владимир Корнилов: В Киеве паника, в Донецке - радость со слезами на глазах © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

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