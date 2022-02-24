«Падет ли режим на территории остальной Украины и свергнут ли Зеленского? Не знаю. Он настолько невнятен и насколько от себя не зависит, что тут возможен любой вариант. Вообще проблема Украины не решается одной этой операцией. Она решает только конкретную задачу по обеспечению безопасности ДНР/ЛНР и гарантирует не размещение натовской инфраструктуры на территории Украины», — пояснил эксперт.
Он заявил, что сейчас у Украины немало шансов на распад, но подчеркнул, что даже это может не решить проблему, так как «бандеровщины путем переговоров не избавиться».
Полностью комментарий Виталия Третьякова можно прочитать здесь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.
Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.