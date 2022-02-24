После того, как территории Донецкой и Луганской областей будут зачищены от ВСУ, Украина согласится выполнить требования РФ, но вряд ли сдержит слово. Такое мнение в беседе с изданием Украина.ру озвучил журналист и политолог Виталий Третьяков

«Будет ли построена дружественная Украина? Скорее всего, нынешняя ситуация завершится переговорами и те люди, которые будут представлять Украину на переговорах, пойдут на уступки России в части отказа от вступления в НАТО, возврата к нейтральному статусу и денацификации, но большой вопрос, что они это выполнят», — считает эксперт.

Он пояснил, что пункт о невступлении в НАТО еще можно будет как-то проконтролировать, вынудив украинскую сторону подписать соответствующие документы, а вот в части денацификации «украинский политикум заражен бандеровской идеологией».

«Там (На Украине — ред.) есть истовые его (бандеровского режима — ред.) сторонники. Их изменить нельзя, а если они останутся в парламенте и других властных структурах, то они будут влиять на ситуацию», — констатировал Третьяков.

Между тем, продолжил он, возможет вариант, что от лица Украины выступать не будет никто, так как у страны очень велики шансы на распад.

Полностью комментарий Виталия Третьякова можно прочитать здесь.

Что дальше? Украина разорвала дипломатические отношения с Россией © REUTERS, Valentyn Ogirenko Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил о вводе российских войск на Украину.

Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России уточнило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.