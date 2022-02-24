Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля внес в Верховную Раду законопроект «О всеобщей мобилизации», следует из базы данных украинского парламента

Украина разорвала дипотношения с Россией - Зеленский © REUTERS, Matt Dunham

До этого Зеленский ввел военное положение и заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.