Президент Милош Земан в телеобращении 24 февраля осудил военную операцию РФ на Украине и призвал отключить банки РФ от платежной системы SWIFT, передает РИА Новости

Президент Чехии выразил поддержку народу Украины и призвал к более жестким санкциям в отношении России. «Санкции и полная изоляция»: глава МИД Украины обратился к Западу © REUTERS, Johanna Geron

«Пришло время приступить к более жестким санкциям, чем планировалась ранее. Это, прежде всего, санкции в сфере международной банковской сети SWIFT, что означало бы исключение РФ из [международной] платежной системы», — сказал Земан.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что ЕС в данный момент вряд ли предпримет отключение РФ от SWIFT, из-за того что это может повлечь негативные последствия в том числе и в Европе.

Ранее с требованием отключить Россию от SWIFT выступили главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.