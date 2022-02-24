Среди последствий военной операции РФ на Украине – болезненное повышений цен на бензин и возрождение холодной войны между крупнейшими ядерными державами мира. Об этом говорится в статье, опубликованной 24 февраля на сайте телеканала CNN

В выдержанной в резких тонах статье, называющей Украину «демократической страной», а действия РФ — «напоминающими мрачные маневры диктаторов 1930-х годов, которые ввергли мир в войну», американцев предупреждают о предстоящих трудностях.

«Это повлечет за собой последствия, в том числе болезненные скачки и без того высоких цен на бензин для американцев, пытающихся выбраться из пандемии, которая случается раз в столетие. И это может возродить холодную войну, которая когда-то казалась пережитком истории, создав новое опасное противостояние между США и Россией, крупнейшими ядерными державами мира», — говорится в статье.

Далее там говорится, что Вашингтон, скорее всего, будет наращивать численность своих войск в Европе и возвращаться на базы, которые они начали покидать 30 лет назад. Рожин рассказал о перспективах партизанской войны на Украине © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Существует также возможность финансируемого США повстанческого движения на Украине, что повышает риск новой косвенной войны между Вашингтоном и Москвой, указывает автор статьи.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Со своей стороны, представители ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.