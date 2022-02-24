В результате операции по денацификации и демилитаризации Украины украинских олигархов ждёт судьба переселенцев. Об этом в интервью Украина.ру рассказал обозреватель РИА Новости Пётр Акопов

Олигархам Украины придётся покинуть территорию страны, уверен эксперт. Акопов раскрыл, войдут ли Польша и Румыния на территорию Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Украинские олигархи в этом случае уедут в Европу, в лучшем случае в Израиль. Кто-то попытается поторговаться с Россией и захочет вернуться, но вряд ли это удастся. Сейчас это всех волнует меньше всего. Сейчас главное — чтобы русские люди с обеих сторон пролили как можно меньше солдатской крови на пути к новой Украине», — сказал Акопов.

Утром 24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

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