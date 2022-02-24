Олигархам Украины придётся покинуть территорию страны, уверен эксперт.
«Украинские олигархи в этом случае уедут в Европу, в лучшем случае в Израиль. Кто-то попытается поторговаться с Россией и захочет вернуться, но вряд ли это удастся. Сейчас это всех волнует меньше всего. Сейчас главное — чтобы русские люди с обеих сторон пролили как можно меньше солдатской крови на пути к новой Украине», — сказал Акопов.
Утром 24 февраля Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.
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