Спикер Госдумы России Вячеслав Володин 24 февраля призвал депутатов Верховной Рады проявить благоразумие и волю, сообщение об этом опубликовано в его Telegram-канале

Военный эксперт Евсеев: Россия больше не будет терпеть обстрелы со стороны ВСУ © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Володин также обратился к простым украинцам, заверив, что Россия считала и считает их братским народом.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.