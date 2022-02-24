«Сделайте так, чтобы Украина была мирным государством. <…> Россия никогда не была врагом Украины, нужно принимать решение: как дальше будем жить, сейчас для вас время выбора», — сказал он.
Володин также обратился к простым украинцам, заверив, что Россия считала и считает их братским народом.
Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.