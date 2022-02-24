Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге 24 февраля доложил о числе погибших на Украине в ходе боевых действий

«Я знаю, что на сейчас более 40 погибших и несколько десятков раненых», — сказал советник главы Офиса президента.

Арестович со ссылкой на украинских военных сообщил, что под Харьковом продолжаются бои, после того как ВСУ отбили танковую атаку. Также российские военные якобы наступают в Черниговской области.

Он опроверг сообщения о том, что российские войска прорвали кордон на Волынском направлении, и заявил, что в зоне ООС в Донбассе все атаки отбиты.

Ранее в МВД Украины сообщили, что на утро 24 февраля известно о 8 погибших и 10 раненых. МВД Украины обнародовало информацию по потерям украинских сил © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.